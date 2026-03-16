Willy en René storen zich aan lakse Yarek: 'Linssen had plat gemoeten!'

Dat PSV nog geen kampioen is, daar zitten de gebroeders Van de Kerkhof niet mee. Maar de manier waarop PSV zich dit weekend liet wegzetten door NEC, zorgt dagen later nog steeds voor onbegrip bij de PSV-iconen. "Als je toch zo'n Yarek ziet. Die liet zich eruit lopen door bijna de oudste man van het veld (Bryan Linssen) en zegt dan: gaat u maar voor", zegt René vol ergernis in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Dan denk ik: 'Hallo, die had plat gemoeten!'"

Ook broer Willy vindt dat er meedogenlozer verdedigd mag worden, zonder voor de echte botte bijl te pleiten. "Dan geef je een schouderduw. Dan krijg je een gele kaart. So what?" Maar niet alleen Yurek Gasiorowski moet het bij de broers ontgelden. "Het waren drie blunders van Kovar, klaar", zegt René stellig over de drie tegengoals. "Van Beveren zei altijd: de eerste paal is altijd voor de keeper dus die derde goal mag nooit vallen. Hij staat er toch niet om vliegen te vangen?" Om daarna te merken dat er een vlieg op zijn eigen voorhoofd was gaan zitten. "Die had bij Kovar moeten zitten", lacht Willy. Complimenten waren er wel voor de keeper van NEC. "Cillessen keepte fantastisch", vindt René. "Misschien is hij wel weer een ideetje voor Ronald Koeman."

Broer Willy beaamt dat Cillessen goed keepte. Maar veel mensen hadden na afloop ook antipathie tegen hem omdat hij de bal naar voren gooide om tijd te rekken. "Dat moet ie niet doen. Anders had iedereen gezegd: Cillessen is een goeie keeper, punt. Nu vindt iedereen hem een klootzak en dat was hij ook. Zoiets heeft hij niet nodig."

"Toen we al kampioen waren, hebben we wel van Haarlem verloren maar dat kwam door René."

Voorlopig hebben Willy en René het record van de snelste eredivisie-titel nog altijd in handen. Op 8 april 1978 werden zij met PSV kampioen. Toch leek het een moeilijk seizoen te worden omdat steraanvaller Ralf Edström vertrok en verdediger Ernie Brandts daarvoor terugkwam. "Dat is een mooi verhaal", zegt René. "Het jaar daarvoor speelden we tegen De Graafschap en toen zei trainer Kees Rijvers: Die rooie achterin kan er helemaal niks van. Die is zo traag als dikke stront. En later vertelde Rijvers in de bus dat ze Brandts hadden gekocht. Dus wij zeiden: 'Hè?!' Maar het bleek een goede aankoop." De gebroeders laten zich er graag op voorstaan dat PSV dat seizoen niet alleen de UEFA Cup won maar ook ongeslagen kampioen werd. "Toen we al kampioen waren, hebben we wel van Haarlem verloren maar dat kwam door René", zegt Willy. "Die liep te kloten met hun trainer Barry Hughes dat ie ballen diep speelde en om hem heen liep en zo. Toen verloren we." Het was, samen met de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Wageningen, het enige smetje op een mooi seizoen. "Het mooiste seizoen wat ik heb meegemaakt", zegt René. Het leverde een record op dat nog altijd staat. Nog wel...