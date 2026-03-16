Matrasrecyclingbedrijf in Riel dicht vanwege slechte brandveiligheid
Matras Recycling Europe in Riel heeft op last van de burgemeester activiteiten moeten stilleggen. De brandveiligheid is volgens burgemeester Mark van Stappershoef niet in orde bij het recyclingbedrijf.
"Er loopt al sinds eind 2024 een juridisch handhavingstraject, maar dat leidde nauwelijks tot actie. Daarom heb ik de directie indringend op de eigen verantwoordelijkheid gewezen", legt burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle, waar Riel onder valt, maandag uit.
"De zaken moeten op orde worden gebracht voor als er nú brand uitbreekt. Met brieven van een advocaat blus je geen brand."
Veiligheid in het geding
Directe aanleiding voor de sluiting van het bedrijf aan de Veertels in Riel is dat bij een recente hercontrole opnieuw verschillende aandachtspunten zijn gevonden, zegt de gemeente. Het gaat dan om brandveiligheid en het gebruik van het buitenterrein.
"De gemeente neemt deze maatregelen om de veiligheid van medewerkers, hulpdiensten en de omgeving te waarborgen", aldus de gemeente.
Vrijhouden vluchtwegen
Het recyclingbedrijf mag geen werkzaamheden uitvoeren totdat het de zaken op orde heeft.
Het gaat volgens de gemeente dan om het verbeteren van de brandveiligheidsvoorzieningen, het vrijhouden van vluchtwegen en het zorgen voor een veilige opstelling van materialen binnen en buiten het gebouw.
De werkzaamheden mogen pas hervat worden als de gemeente tevreden is over de aanpassingen bij Matras Recycling Europe.
Bedrijf is bezig maatregelen te nemen
Een woordvoerder van Matras Recycling Europe geeft aan dat het bedrijf drukdoende is om de nodige maatregelen te nemen. "We verwachten het binnen enkele dagen opgelost te hebben."