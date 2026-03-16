Matrasrecyclingbedrijf in Riel dicht vanwege slechte brandveiligheid

Matras Recycling Europe in Riel heeft op last van de burgemeester activiteiten moeten stilleggen. De brandveiligheid is volgens burgemeester Mark van Stappershoef niet in orde bij het recyclingbedrijf.

"Er loopt al sinds eind 2024 een juridisch handhavingstraject, maar dat leidde nauwelijks tot actie. Daarom heb ik de directie indringend op de eigen verantwoordelijkheid gewezen", legt burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle, waar Riel onder valt, maandag uit.

"De zaken moeten op orde worden gebracht voor als er nú brand uitbreekt. Met brieven van een advocaat blus je geen brand."

Veiligheid in het geding

Directe aanleiding voor de sluiting van het bedrijf aan de Veertels in Riel is dat bij een recente hercontrole opnieuw verschillende aandachtspunten zijn gevonden, zegt de gemeente. Het gaat dan om brandveiligheid en het gebruik van het buitenterrein.