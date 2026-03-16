Armoedefonds: 'Wachten tot de winter met noodfonds energie is te laat'

Het noodfonds energie, een pot om mensen uit de energiearmoede te helpen, komt voor veel mensen te laat als het aan het einde van het jaar opengaat. Dat zegt het Armoedefonds in Rosmalen. Het kabinet maakte maandag bekend dat het wil wachten met steunmaatregelen voor huishoudens in energiearmoede. Het Armoedefonds maakt zich zorgen. "Ze hebben nu hulp nodig", zegt directeur Henk de Graaf.

"Mensen in energiearmoede hebben niets aan plannen die pas eind dit jaar ingaan", zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds. "Zij hebben nu hulp nodig, wachten tot komende winter is te laat."

Door stijgende energieprijzen, onder andere door de oorlog in Iran, dreigen veel huishoudens met een laag inkomen volgens het Armoedefonds opnieuw in de problemen te komen. En er is de komende tijd nog geen mogelijkheid om gebruik te maken van het noodfonds, want als het aan het kabinet ligt gaat dat fonds pas in de winter van dit jaar weer open.

Stress door hoge kosten

Volgens het Armoedefonds kunnen de hoge kosten nu al voor veel stress zorgen. "Veel huishoudens betalen een vast maandbedrag voor energie, maar aan het einde van het jaar volgt een jaarafrekening die hoger kan uitvallen. Dat kan leiden tot schulden. Mensen zijn bang dat die afrekening zo ontzettend hoog wordt, dat ze besparen op energie."

Zo draaiden sommige mensen afgelopen winter de verwarming uit. "Zeker in de winter is het dan ontzettend koud, en kan er daardoor bijvoorbeeld vocht in huis ontstaan", zegt een woordvoerster van het Armoedefonds. "Daardoor ontstaat er schimmel. Dat is niet zomaar verholpen en kan gevolgen hebben voor de gezondheid."

Structureel noodfonds

Huishoudens in armoede konden voor het laatst gebruikmaken van het tijdelijk noodfonds energie in april vorig jaar. Afgelopen winter was er geen regeling. Volgens het Armoedefonds moet het kabinet niet afwachten, maar nu zorgen voor een eerlijk systeem waarbij iedereen die het nodig heeft, steun krijgt.

"Zolang mensen hun energierekening niet kunnen betalen, blijft dit probleem terugkomen", zegt directeur Henk de Graaf. "Het noodfonds moet niet alleen snel open, maar ook structureel worden geregeld zodat iedereen kan koken, douchen en de energierekening kan betalen zonder in de problemen of schulden te komen."

Het kabinet neemt komende zomer een beslissing over eventuele maatregelen om huishoudens te helpen met de hogere kosten. Ze overweegt naast het noodfonds energie ook om onder meer een energietoeslag en een energieprijsplafond in te voeren. Er wordt nog geen keuze gemaakt. Eerst gaat het kabinet de voor- en nadelen op een rij zetten.