Bedrijfswagen met drugsafval aangetroffen na melding van anijsgeur

Agenten van de eenheid Veldhoven Waalre hebben een bedrijfswagen gevonden met daarin vermoedelijk drugsafval. De politie kwam het voertuig op het spoor na een melding over een sterke anijsachtige geur die uit de wagen zou komen.

De meldkamer stuurde agenten naar de locatie om het voertuig te controleren. Ter plaatse troffen zij de bedrijfswagen aan en begonnen ze een onderzoek. De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen in welke plaats en waar precies de wagen stond.

De anijsachtige geur is volgens de politie een bekende aanwijzing voor stoffen of restproducten die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs. In de bedrijfswagen werden verschillende goederen en vermoedelijk drugsafval aangetroffen.

Het voertuig is in beslag genomen. De politie onderzoekt waar het afval vandaan komt en wie er mogelijk bij betrokken zijn.