Navigatie overslaan

Bedrijfswagen met drugsafval aangetroffen na melding van anijsgeur

Vandaag om 18:32 • Aangepast vandaag om 18:45
Bedrijfswagen met drugsafval aangetroffen na melding van anijsgeur (foto: Politie Veldhoven Waalre).
Bedrijfswagen met drugsafval aangetroffen na melding van anijsgeur (foto: Politie Veldhoven Waalre).

Agenten van de eenheid Veldhoven Waalre hebben een bedrijfswagen gevonden met daarin vermoedelijk drugsafval. De politie kwam het voertuig op het spoor na een melding over een sterke anijsachtige geur die uit de wagen zou komen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De meldkamer stuurde agenten naar de locatie om het voertuig te controleren. Ter plaatse troffen zij de bedrijfswagen aan en begonnen ze een onderzoek. De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen in welke plaats en waar precies de wagen stond.

De anijsachtige geur is volgens de politie een bekende aanwijzing voor stoffen of restproducten die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs. In de bedrijfswagen werden verschillende goederen en vermoedelijk drugsafval aangetroffen.

Het voertuig is in beslag genomen. De politie onderzoekt waar het afval vandaan komt en wie er mogelijk bij betrokken zijn. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.