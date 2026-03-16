Leegstand in Tilburg en dure PSV-tickets: dit gebeurde vandaag

Van leegstaande huizen in Tilburg tot dure tickets voor de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV tegen Telstar. Dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

Aan de Indigolaan in Tilburg staat een huis dat al ruim twintig jaar onbewoond is. Buurtbewoners zijn er klaar mee: "Er zijn zoveel mensen die een huis zoeken en hier zou een gezin kunnen wonen." De voortuin ziet er nog netjes uit, maar de achtertuin is verwilderd tot een "groot oerwoud". Sinds vorig jaar gaat de gemeente Tilburg actief in gesprek met eigenaren van leegstaande panden, maar aan de Indigolaan is nog niets veranderd. Wethouder Yusuf Çelik benadrukt dat de gemeente werkt aan oplossingen, maar erkent dat het tijd kost: "We moeten echt kijken naar de individuele situatie." Lees hier het hele verhaal.

Zon vijfhonderd huizen in Tilburg staan momenteel echt leeg, blijkt uit actief onderzoek van de gemeente. Op papier waren dat er meer dan duizend, maar veel daarvan blijken een tweede functie te hebben als atelier of opslag. Sinds juli 2024 bezocht de gemeente 280 woningeigenaren, waarvan ongeveer de helft daadwerkelijk een leegstaand pand had. De gemeente stuurt geen boetes uit, maar zoekt eerst het gesprek. Sommige eigenaren schrokken wakker en zetten hun huis meteen te koop, al zijn concrete cijfers daarover nog niet beschikbaar. Check het hele verhaal hier.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bleef meer dan de helft van de Brabanders thuis. Met 46,9 procent opkomst was Brabant na Flevoland de provincie met de minste stemmers. Bestuurskundige Julien van Ostaaijen verwacht dat de opkomst woensdag niet veel beter zal zijn: "Sinds de opkomstplicht is afgeschaft, is het alleen maar een dalende lijn." Hakim Aoulad Yahya uit Tilburg stemt bewust niet meer: "Voor de verkiezingen komen ze met positieve verhalen, maar als ze eenmaal in de coalitie zitten, komen ze toch met andere plannen." Van Ostaaijen snapt de frustratie, maar roept Brabanders toch op te gaan stemmen: "De lokale politiek gaat echt wel ergens over, het gaat over je directe leefomgeving." Lees het verhaal hier.

De Bavaria-familie Swinkels hielp Alfred 'Freddy' Heineken in de Tweede Wereldoorlog vluchten naar Engeland. Het verhaal komt naar buiten in een nieuwe podcast over Heineken en was tot nu toe onbekend. In 1943 belde Freddy's vader H.P. Heineken naar Frans Swinkels met de vraag of zijn 20-jarige zoon de grens over kon komen. "Op een zaterdagochtend kwam Alfred Heineken in Lieshout aan," vertelt Peter Swinkels, oud-directeur van Bavaria. Tot verbazing van Frans had Freddy een vriendin bij zich, die terug moest naar Amsterdam. Freddy werd in een Buick over de grens gezet. Heineken-biograaf Barbara Smit is verrast: "Het klinkt vrij verrassend dat zo'n verhaal als dit nooit eerder naar buiten is gekomen." Hier lees je het artikel.

Tickets voor de mogelijke titelwedstrijd van PSV tegen Telstar op 22 maart gaan voor forse bedragen van de hand op Marktplaats. Voor een kaartje vlak bij het uitvak is inmiddels 125 euro geboden, terwijl voor twee plekken op de eerste rij al 300 euro wordt neergeteld. Of PSV daadwerkelijk kampioen wordt, hangt af van meerdere factoren: Feyenoord moet eerder op de dag verliezen van Ajax en PSV moet vervolgens winnen in Velsen-Zuid. Dat laatste is geen zekerheid, want eerder dit seizoen won Telstar nog in het Philips Stadion. Bij elk ander resultaat krijgt PSV een nieuwe kans op 4 april, thuis tegen FC Utrecht. Lees hier het verhaal.