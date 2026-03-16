Man overleden nadat hij in water belandt in park in Tilburg

Vandaag om 21:06 • Aangepast vandaag om 21:26
Een man die maandagmiddag in het water terechtkwam in Tilburg is overleden. Dat meldt de politie.

Rond twee uur maandagmiddag kwam de man terecht in het water in het Wilhelminapark. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man later op de dag overleden.

Hoe de man in terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Het park is afgezet en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

