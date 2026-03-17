Navigatie overslaan

Brand verwoest huis, carport en auto: vuurwerk naast auto gevonden

Vandaag om 05:30 • Aangepast vandaag om 07:03
De brand aan de Somerweide in Breda ontstond bij de auto onder de carport (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een huis, een carport en de auto die daaronder stond zijn maandagavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand aan de Somerweide in de wijk Haagse Beemden in Breda. Het vuur ontstond rond kwart voor elf bij de auto en sloeg over. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was met twee ploegen aanwezig, maar kon niet voorkomen dat er behoorlijk veel schade ontstond. 

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Naast de auto werd vuurwerk ontdekt.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er mensen in het huis aanwezig. Zij konden op tijd wegkomen.

    De brandweer was snel aanwezig aan de Somerweide, maar kon niet voorkomen dat er veel schade ontstond (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De politie doet onderzoek aan de Somerweide en houdt rekening met brandstichting (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Het vuur sloeg over van de auto naar de carport en het huis aan de Somerweide in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.