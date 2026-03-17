Brand verwoest huis, carport en auto: vuurwerk naast auto gevonden
Vandaag om 05:30 • Aangepast vandaag om 07:03
Een huis, een carport en de auto die daaronder stond zijn maandagavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand aan de Somerweide in de wijk Haagse Beemden in Breda. Het vuur ontstond rond kwart voor elf bij de auto en sloeg over.
De brandweer was met twee ploegen aanwezig, maar kon niet voorkomen dat er behoorlijk veel schade ontstond.
Brandstichting wordt niet uitgesloten. Naast de auto werd vuurwerk ontdekt.
Op het moment dat de brand uitbrak waren er mensen in het huis aanwezig. Zij konden op tijd wegkomen.
