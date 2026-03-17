Ophef over opvallend filmpje van OnlyFans-model in draaimolen Efteling

Een OnlyFans-model heeft ophef veroorzaakt met een filmpje dat ze opnam in de Efteling in Kaatsheuvel. In het filmpje paaldanst ze in een historische kindermolen in het attractiepark. De opname zorgt voor veel verontwaardigde reacties. Het model zelf, Feya Fern (24) uit Den Bosch, is zich van geen kwaad bewust.

"Doe alsjeblieft gewoon normaal, dit is allesbehalve wat Anton Pieck had gewild in het park", reageert Jaq onder het TikTokfilmpje. Iemand anders verzucht: "Loop de volgende keer gewoon rond met een bordje 'Hallo ik wil aandacht'." ScorpionQueen vult aan: "Zoiets doe je niet. Gedraag je zoals iedereen."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Tiktok te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Iemand met de TikTok-naam wijkagent JanDirk spreekt Feya Fern onder het filmpje rechtstreeks aan op haar gedrag: "Mevrouw, deze attractie is voor kinderen bedoeld, niet voor paaldansers." Een ander reageert: "Wat ordinair in een pretpark..." Volvo c70 houdt het erop dat Feya Fern 'niet spoort'. "Laten we dit niet doen...", reageert Raidee onder het filmpje. "Daar is het niet voor gemaakt." Raidee wijst Feya Fern erop dat deze draaimolen naast het Anton Pieckplein al oud is. "Die is echt niet berekend op het gewicht van een volwassene die aan zo’n paal zwiert. Superleuke hobby, maar niet op deze plek. Beetje ongepast. Zou zonde zijn als deze stuk gaat omdat jij een leuk filmpje wil maken."

Het model van OnlyFans - het online platform waar ze haar geld verdient met het maken van erotische content - reageert daarop: "Als grote mensen niet mogen spelen, moet je zorgen dat dit helder is. Daar is de Efteling heel goed in. Als een draaimolen niet gemaakt is voor het gewicht van hooguit drie kinderen, dan zou-ie er niet meer staan. Kusjes!"

Op de reactie van iemand anders, die ook benadrukt dat deze palen niet gemaakt zijn om als volwassene aan te hangen, legt ze uit: "Aangezien dit een duwdraaimolen is en geen automatische zijn deze palen letterlijk bedoeld om tegen een stootje te kunnen." Ook legt ze uit dat ze van tevoren heeft gekeken dat er geen kinderen in de buurt waren die haar voorbeeld zouden kunnen volgen en dat ze vanwege de veiligheid heeft gecheckt of hangen aan die paal veilig zou zijn.

OnlyFans-model Feya Fern begrijpt alle ophef over het Eftelingfilmpje niet (foto: TikTok Feya Fern).

Een woordvoerder van de Efteling laat dinsdag weten dat de actie van het OnlyFans-model op de dag zelf niet is gezien door medewerkers. "Anders spreken we iemand daarop aan. In de Efteling verwachten we van onze gasten dat zij zich gedragen op een manier die past bij de omgeving en de beleving. We vragen hen zorgvuldig om te gaan met onze attracties." Er zou, voor zover bekend, door de actie van Feya Fern geen schade zijn ontstaan aan de draaimolen uit 1975.

Er zijn ook mensen die het filmpje wel kunnen waarderen, zoals Marit Kuiper. Zij verbaast zich juist over alle negatieve reacties die Feya Fern krijgt op haar actie. "Meid, I wish dat ik dit zou kunnen! Super impressive. Als ik je toevallig eens tegenkom, juich ik je alleen maar toe. Blijf doen wat jou gelukkig maakt!"

Waarom zit Feya Fern in een rolstoel? Mensen stellen in reactie op het filmpje ook vragen over het feit dat Feya Fern zich in het park voortbewoog in een rolstoel en toch dit soort capriolen kan uithalen. Daar heeft het OnlyFans-model een verklaring voor. Ze heeft namelijk het POTS-syndroom. Bij mensen die dit hebben, gaat het hart plotseling veel sneller kloppen zodra zij opstaan. Dit kan duizeligheid, vermoeidheid en hartkloppingen veroorzaken. "Ik zie er wel fit uit, maar ik ben hartstikke gehandicapt", reageert ze op TikTok. "Doordat ik heel de dag in deze geleende rolstoel zat, had ik de energie om überhaupt naar de Efteling te gaan en in die paal te klimmen."