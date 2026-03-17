Opmerkelijke vondst tussen bevroren Jumbo-sperziebonen: echtpaar vindt muis

Voor een echtpaar dat boodschappen deed bij een Jumbo-supermarkt in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) was het even flink schrikken. Zij kochten een zak bevroren sperziebonen van het huismerk van de Veghelse supermarktketen. Bij thuiskomst deden ze een wel heel opmerkelijke vondst. Tussen de groene bevroren boontjes vonden ze een dode muis.

Na van de schrik te zijn bekomen, meldde het echtpaar zich bij het Jumbo-filiaal. "Ik kan me voorstellen dat het schrikken is", zegt een woordvoerder van Jumbo dinsdagochtend. "Het echtpaar kreeg van de filiaalmanager een tegoedbon toen ze de zak inleverden. Daarna hebben zij zich ook bij onze klantenservice en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gemeld."

Voedselveiligheid

In Veghel gingen direct na de melding de alarmbellen af. "Wij hebben meteen contact gezicht met onze leveranciers. Voedselveiligheid is voor ons enorm belangrijk", benadrukt de Jumbo-woordvoerder.

"Er zijn diverse steekproeven gedaan, maar er is gelukkig niets meer aangetroffen. Waarschijnlijk is de muis tijdens het oogsten tussen de sperziebonen gekomen. Dit is nog nooit eerder gebeurd."

Jumbo heeft zelf ook contact gehad met het echtpaar en excuses aangeboden. "Daarmee was het voor hen klaar", zegt de woordvoerder van Jumbo.