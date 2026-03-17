Vrachtwagen van de weg op de A58 bij Roosendaal: 'Een complexe berging'

Een vrachtwagen is maandagnacht van de weg geraakt op de A58 bij Roosendaal. De vrachtauto eindigde in een sloot naast de berm. Daar staat de vrachtwagen dinsdagochtend nog steeds. Waarschijnlijk duurt de berging tot halverwege de middag, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur 's nachts, net voorbij knooppunt De Stok in de richting van Bergen op Zoom. Er vielen geen gewonden. Rijkswaterstaat heeft schermen om de vrachtwagen geplaatst.

De vrachtauto zal later dinsdagmiddag worden geborgen. Halverwege de middag zou de weg dan weer open kunnen, is de verwachting van Rijkswaterstaat. Het zou gaan om een 'complexe berging'.

Het is nog niet bekend waardoor de vrachtwagen van de weg is geraakt.