Studentenstop dreigt bij zorgopleidingen door tekort aan stageplaatsen

Op steeds meer mbo-opleidingen voor de zorg wordt een studentenstop ingesteld. Niet omdat er genoeg personeel is in de zorg, maar omdat er niet genoeg stageplaatsen beschikbaar zijn. Mbo-opleiding Curio in Roosendaal overweegt ook een stop in te stellen voor de opleiding voor doktersassistenten. Vorig jaar kon een hele klas niet op stage.

Op school wordt het meeste geleerd op bijvoorbeeld oefenpoppen. Maar tijdens hun stage leren de studenten om met echte patiënten om te gaan. Maar dat is tegenwoordig dus heel vaak niet mogelijk.

Vian zit in het tweede jaar van de opleiding voor doktersassistent in Roosendaal. In een uitzending van Nieuwsuur laat ze zien wat ze allemaal leert op de opleiding : ”We oefenen triage, injecteren, meten de bloeddruk, maken hartfilmpjes en plannen afspraken in voor patiënten bij de dokter."

Voor Vian was er geen stageplaats: “In mijn klas was er voor de helft van de klas geen plaats. Ik was ook een van de meiden die geen stage kon lopen. Dat was voor mij een ongemakkelijk gevoel. Sommige lopen ervaring op te doen in een huisartsenpraktijk en ik zit thuis zonder stageplek. Dat was echt ongemakkelijk.”

Ook Aukje had vorig jaar geen stageplek. Ze was niet de enige. Niemand in haar klas had een stage weten te bemachtigen. Noodgedwongen moest de hele klas dan maar naar school komen. Aukje: “We hebben op school heel veel praktijkles gehad, zodat we toch konden oefenen.”

Juist op plaatsen waar een personeelstekort is, is men vaak huiverig om stagiairs aan te nemen. Een stagiair begeleiden is namelijk arbeidsintensief, weet ook Marita Bogers, onderwijsmanager van Curio: “We gaan eigenlijk in een cirkeltje rond, want in dokterspraktijken waar het water al aan de lippen staat, waar het gigantisch druk is, hebben ze geen ruimte meer om een stagiair op te leiden.”

Myrthe van der Zee werkt in een huisartsenpraktijk in Etten-Leur: “We zitten doordeweeks vaak met z’n tweeën aan de telefoon. Soms zijn er acht tot tien wachtenden, dan merk je wel dat je niet altijd de tijd kunt nemen voor een patiënt.” Dat betekent dat er ook weinig tijd is voor de begeleiding van een stagiair.

Toch proberen ze in de praktijk in Etten-Leur altijd één stagiair te hebben, terwijl ze er graag meer zouden opleiden. Stagebegeleidster Claudia Kaal: “Op het moment dat we investeren in stagiairs, zullen ook de tekorten kleiner worden. Investeer je in een stagiair die blijft hangen, dan is je probleem opgelost.”

De nieuwe minister van Onderwijs, Rianne Letschert heeft aangegeven extra geld vrij te willen maken om de positie van mbo'ers op de stagemarkt te verbeteren.