Liv (10) maakt armbandjes voor het goede doel: al 1300 euro opgehaald

“Ik hoop dat er medicijnen komen waardoor alzheimer minder wordt, maar het liefst wil ik dat er iets komt waardoor de ziekte helemaal weggaat.” Het zijn grote woorden voor de pas 10-jarige Liv Hermans uit Rijen. Toch is het haar grote droom, omdat haar oma Anja alzheimer heeft. Daarom is ze bijna dagelijks in de weer met touw, plakbandjes en kralen, en verkoopt ze armbandjes om geld op te halen voor het goede doel.

Op de keukentafel is er op dat moment even geen plek voor borden, bestek of onderzetters met pannen. De hele tafel staat vol met kraaltjes, schelpjes, touwtjes en plakband. Geconcentreerd zit Liv het volgende armbandje te maken. “Ik vind het altijd gezellig om armbandjes te maken en ik doe het ook al heel lang.” Helemaal alleen doet ze het niet, daarvoor moet ze er te veel maken. “Ik krijg hulp van m’n tante, van mama en soms ook een beetje van papa.” Ze verkocht al een hele hoop en haalde daarmee al ruim 1300 euro op. “Een armbandje kost maar 1,50 euro, maar veel mensen doneren een groter bedrag”, vertelt Liv trots. “Sommige mensen geven zelfs geld zonder dat ze een armbandje willen. Ik krijg er een heel fijn gevoel van.” De eerste armbandjes die Liv verkocht, gingen naar familie en vrienden. “Soms zelfs aan onbekende mensen. Dat was wel even een schrikmomentje”, lacht Liv. “Maar aan de andere kant is het ook wel heel erg leuk.”

Het mooie initiatief heeft helaas wel een sombere aanleiding. “Mijn oma kreeg alzheimer en dat vond ik super jammer en ik werd er heel verdrietig van.” Volgens Liv is haar oma sinds ze ziek is best veel veranderd. “Ze zegt niet zo veel meer, ze loopt veel langzamer en eten gaat ook niet helemaal goed. Mijn opa moet veel meer doen in huis dan eerst.” Toch zijn er ook hele fijne, leuke momentjes. “Ik probeer altijd duidelijk te praten of gewoon even lekker bij d’r te zitten, gewoon even gezellig.” Trots laat Liv een foto zien op haar telefoon, samen met haar opa en oma. “Normaal is zo’n foto wat moeilijker te maken, want het duurt wel even voordat oma de camera inkijkt of dat ze wakker is. Ze slaapt namelijk heel veel. Ik vind het wel fijn dat het bij deze foto wel gelukt is.”

Al bijna honderd mensen lieten een donatie achter op de inzamelingspagina van Liv. “Het voelt heel fijn dat mensen mij willen helpen”, zegt ze trots. Er is inmiddels al bijna 1400 euro opgehaald, maar haar doel is daarmee nog niet bereikt. “Ik hoop eigenlijk om 2000 euro op te halen, dus voorlopig blijf ik nog wel even armbandjes maken.” Tot 18 mei, want dan eindigt de actie van Liv. “Dat is de verjaardag van mijn oma en dan ga ik het haar vertellen.” Voor de toekomst heeft Liv ook al plannen. “Ik ben uitgenodigd bij het Alzheimer Café en daar mag ik komen vertellen en ook wat armbandjes verkopen”, zegt ze. “Ook ben ik al uitgenodigd voor de kerstmarkt in het bejaardentehuis. Dit is zeker niet de laatste die ik ga maken”, vertelt ze, terwijl ze het volgende kraaltje aan het touwtje rijgt.