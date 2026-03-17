Illegaal cryptobedrijf in Waspik ontdekt bij grote controle

In een loods op een bedrijventerrein in Waspik is onlangs een illegaal cryptobedrijf ontdekt. Voor het zogenoemde mijnen van cryptomunten werd illegaal stroom afgetapt. De ‘cryptomijn’ werd ontdekt tijdens een grote gezamenlijke controle in de regio. Daarbij werden ook andere overtredingen ontdekt.

In het pand werden ook spullen gevonden die gebruikt worden voor hennepkwekerijen. Daarnaast werden dus installaties gevonden die cryptomunten genereerden. Dat proces heet ‘mijnen’ en kost grote hoeveelheden stroom. De meterkast in de loods was bewerkt zodat die stroom illegaal kon worden afgetapt.

Grote controle

Het cryptobedrijf kwam aan het licht tijdens een grote controle van meerdere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Ook de politie, netbeheerder Enexis, de Douane en de Arbeidsinspectie droegen bij aan de controle, die van 4 tot en met 12 maart plaatsvond. In totaal werden er honderdvijftig bedrijven gecontroleerd. Waar precies laten de gemeenten in het midden.

Bij de meeste bedrijven waren de zaken op orde. Bij ongeveer dertig bedrijven werden milieuovertredingen of problemen met de brandveiligheid vastgesteld. Bij enkele bedrijven werden ook mensen aangetroffen die een uitkering ontvingen, maar niet hadden gemeld dat zij ook werkten. Daarnaast vermoeden de gemeenten dat enkele panden illegaal werden bewoond.

De gemeenten zeggen niet waar de overtredingen precies zijn geconstateerd, maar meldt ze op dit moment te onderzoeken.