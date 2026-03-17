Ook expats Anne, Pau en Sara mogen stemmen voor de gemeenteraad

Je hoeft geen Nederlands paspoort te hebben om woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te mogen stemmen. De Britse Anne, de Spaanse Pau en de Mexicaanse Sara werken in Eindhoven en mogen ook hun stem uitbrengen. "Ik wil mijn dochter laten zien dat het belangrijk is om te stemmen, als vrouw, maar ook als expat", vertelt Anne.

Studio040 Geschreven door

Eindhoven groeit hard en die groei komt voor een deel door internationale werknemers en studenten die naar de stad trekken. Wat veel mensen niet weten, is dat je geen Nederlands paspoort nodig hebt om ook te mogen stemmen voor de gemeenteraad. Woon je hier als EU-burger? Dan mag je direct stemmen. Kom je van buiten de Europese Unie? Dan mag je na vijf jaar legaal verblijf je stem uitbrengen. Studio040 sprak met drie internationals over de aankomende verkiezingen.

Anne (46): "Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn dochter."

De Britse Anne Cameron geeft al twintig jaar les op de Internationale School in Eindhoven. Hoewel ze al vaker had mogen stemmen, wordt het dit jaar de allereerste keer dat ze dat gaat doen. “Ik wist niet zo goed wat de gemeenteraadsverkiezingen precies inhielden”, vertelt ze. Dat veranderde toen haar tienjarige dochter op school over de landelijke politiek leerde en thuis vragen begon te stellen. “Dat opende mijn ogen. Ik ben onderdeel van deze gemeenschap en ik heb de verantwoordelijkheid om mijn kind te laten zien hoe de democratie werkt.” Voor de docent zijn duurzaamheid, acceptatie van nieuwkomers en de woningnood belangrijke thema’s. Met behulp van de Stemwijzer heeft ze zich al georiënteerd op de verschillende partijen, al is één ding voor haar het allerbelangrijkste: "Ik wil stemmen op een partij die kijkt naar de wereld waarin mijn kind opgroeit.”

Pau (31): "De woningmarkt is het grootste probleem."

Drie jaar geleden verruilde Pau Blanes het zonnige Spanje voor een baan bij ASML. Hij is erg geïnteresseerd in politiek en ziet de stad onder druk staan. De partner van Pau komt zelf uit Eindhoven. “Ik vind het leuk om politiek vanuit de verschillende standpunten te bekijken. Ik heb het geluk dat ik bij ASML werk, dat ik met een goed salaris een huis kan betalen in Eindhoven. Maar ik zie vrienden uit Eindhoven die hun stad moeten verlaten omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden.” Oók Pau kon met behulp van de stemwijzer en door zelf informatie op te zoeken zijn politieke mening vormen, naast meer woningen ziet hij graag verbetering in het openbaar vervoer én meer groen in de stad. “Ik vond het verrassend om veel partijen met soortgelijke standpunten te zien”, vertelt hij. Dat maakt het vormen van een uiteindelijke keuze volgens hem wel moeilijk. “Ik denk dat ik woensdag wakker word en dan pas de keuze maak”, vertelt hij lachend.

Sara (37): "Veiligheid op straat is voor mij heel belangrijk."