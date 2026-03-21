Zoon van Autotron-oprichter: 'Ik hield eigenlijk meer van dieren'

Tussen oude kassen en grote schuren vol bijzondere auto’s ontstond begin jaren zeventig een idee dat uiteindelijk zou uitgroeien tot één van de bekendste attractielocaties van Brabant. Het Autotron in Rosmalen begon namelijk niet als groot evenementencomplex, maar als de persoonlijke droom van een autoliefhebber: Max Lips.

Lips was al op jonge leeftijd gefascineerd door techniek. "Op zijn twintigste ontwikkelde mijn vader zelfs al een eigen auto met een chassis dat in de bocht kon overhellen", vertelt Dirk Lips, één van zijn zoons. In de jaren daarna groeide zijn passie uit tot een flinke verzameling van in totaal zo’n 150 auto’s, die verspreid stonden opgeslagen in kassen en schuren. Dirk: "Mijn vader wilde dat er één gebouw zou komen waar alles kon samenkomen. Een museum waar iedereen kon komen kijken." Dat museum opende in 1972 in Drunen. Lips vroeg de bekende kunstenaar Anton Pieck om het gebouw te ontwerpen. Dat gebeurde ook, en zo kwam de droom van een eigen plek steeds dichterbij. De opening kreeg ook landelijke aandacht: Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, opende het gebouw officieel.

"Het museum veranderde langzaam in een attractie."

"In de beginjaren kwamen er vooral autoliefhebbers naar Het Autotron", vertelt de trotse zoon van Max. "Maar later, toen er meer publiciteit kwam voor de plek, veranderde dat. Er kwamen steeds meer evenementen en activiteiten, waardoor het museum langzaam veranderde in een attractie." Financieel werd het ook lastiger. Het museum leed verlies, en dat werd lange tijd opgevangen door Max Lips zelf, onder meer met inkomsten uit zijn scheepsbedrijf. Begin jaren tachtig nam zoon Dirk het bedrijf over. "Ik maakte een plan om de kosten te verlagen en meer inkomsten uit evenementen en attracties te halen. De eerste jaren bleef het moeilijk, maar uiteindelijk behaalden we winst." Daarmee werd ook de basis gelegd voor het bedrijf Libéma, waar ook Safaripark De Beekse Bergen onderdeel van is.

Het oude gebouw van het Autotron in Drunen (foto: Wies van Leeuwen/BHIC)

Een paar jaar later verhuisde het Autotron naar Rosmalen omdat er op de oude locatie in Drunen allerlei problemen met parkeren waren. Dirk Lips maakte van het Autotron meer dan alleen een automuseum. Er kwamen tv-uitzendingen en er werden grote evenementen georganiseerd. Eén daarvan is het jaarlijkse tennistoernooi Libéma Open, waar elk jaar toptennissers te bewonderen zijn. De collectie oude auto’s verhuisde naar het Louwman Museum in Den Haag. Hoewel Dirk zelf minder met auto’s had dan zijn vader, kijkt hij er inmiddels met meer gevoel op terug. "Ik had vooral wat met dieren, en toen ik jong was keek ik er op een zakelijke manier naar", zegt hij. "Maar als je ouder wordt, komt de nostalgie terug." Inmiddels heeft één van zijn zoons de liefde voor auto’s weer opgepakt. "Dat is mooi. Zo bouw je toch verder op het fundament dat mijn vader ooit heeft gelegd. En hij heet ook nog eens Max."