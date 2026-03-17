Achtervolging vanaf Hazeldonk over A16 en A27: twee verdachten aangehouden

Twee mannen zijn dinsdagnacht aangehouden na een gevaarlijke achtervolging vanaf grensovergang Hazeldonk over de A16 en A27. De achtervolging begon vermoedelijk omdat de bestuurder van de auto een openstaande gevangenisstraf had. De mannen negeerden een stopteken van de politie. Dat leidde tot de achtervolging.

Om twee uur 's nachts zagen agenten een auto vlak bij grensovergang Hazeldonk die hun aandacht trok. De bestuurder had nog een aantal dagen gevangenisstraf openstaan. De auto zou ook zijn gebruikt bij een reeks bedrijfsinbraken. Toen de auto op de A16 passeerde, probeerden de agenten het voertuig te stoppen. De bestuurder weigerde te stoppen en verhoogde zijn snelheid.

Hoge snelheden en risicovolle manoeuvres

De bestuurder reed met hoge snelheid over de A59, richting de A27, en later via de provinciale weg N322 richting Almkerk. Hij reed zonder verlichting, wat de situatie nog gevaarlijker maakte.

Bij de rotonde bij Waardhuizen, in de gemeente Altena, verdween de auto uit zicht, maar korte tijd later werd het voertuig aangetroffen op een parkeerplaats langs de Louwrens Penninghof. De bestuurder was te voet verder gegaan. Na een korte zoektocht werd de 39- jarige man uit België gevonden in de Marinus van Giesenhof in Waardhuizen en aangehouden.

Helikopter helpt zoeken

De politiehelikopter speelde een belangrijke rol bij het opsporen van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Utrecht. Hij was gevlucht en had zich verstopt in een bosje vlak bij een woning. Met behulp van de helikopter en een politiehond werd de verdachte gevonden en aangehouden.

Na de aanhoudingen werd de auto doorzocht en werden verschillende voorwerpen, waaronder mobiele telefoons, in beslag genomen.