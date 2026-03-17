Vrouw bekneld nadat drie auto's botsen in Eindhoven
Vandaag om 14:13 • Aangepast vandaag om 16:27
Een vrouw is dinsdagmiddag bekneld komen zitten in haar auto bij een botsing op een kruispunt in Eindhoven. Ze raakte bij het ongeluk gewond. Het slachtoffer kwam met haar auto in botsing met een bestelbusje en een taxi.
Het ongeval gebeurde op de kruising van de Dillenburgstraat met de Hurksestraat. De vrouw zat na de botsing bekneld in haar auto en moest door de brandweer uit haar benarde positie worden bevrijd. Ze is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De precieze oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk en wordt onderzocht door de politie.
