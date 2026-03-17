Rob Kemps vervangt Frank Lammers als gezicht van Jumbo-reclame

Jumbo neemt afscheid van Frank Lammers als gezicht van het merk. Hij was jarenlang in de commercials van de supermarkt te zien. Rob Kemps neemt het stokje over en gaat de hoofdrol spelen in nieuwe campagnes. Dat laat Jumbo dinsdag weten in een persbericht.

Frank Lammers, Maike Meijer en de andere fictieve gezinskarakters waren dertien jaar lang de gezichten in commercials van Jumbo. De Veghelse supermarktketen zegt nu een nieuwe koers te gaan varen. Zo verandert de slogan 'Hallo Jumbo' in 'De JA van Jumbo'. En Rob Kemps wordt dus het nieuwe gezicht in de reclames. Daarin speelt hij 'de blijste klant van Nederland'. "Rob Kemps sluit perfect aan bij Jumbo: positief, warm, optimistisch, eigen en authentiek", zegt René Repko van Jumbo. "In de nieuwe reeks commercials speelt Rob de hoofdrol, gewoon als zichzelf en herkenbaar. Rob past perfect bij de positieve, opgewekte energie waar we naartoe willen bewegen."

Laatste reclame met Frank

Volgens Jumbo is het afscheid wel met pijn in het hart. "Maike en Frank zijn echt onderdeel geworden van de Jumbo-familie. Zij hebben zoveel kleur gegeven aan het merk. Daarom vonden we het belangrijk om ze een warm afscheid te geven." Jumbo heeft een speciale 'uitzwaaicommercial' gemaakt, met daarin zowel Frank Lammers als Rob Kemps. Die is vanaf dinsdag vier dagen lang op tv te zien.

Niet het enige Brabantse gezicht

Naast Rob Kemps zijn er meer Brabanders te zien in supermarktreclames. Zo is Jeroen van Koningsbrugge het gezicht van de commercials van Albert Heijn. Leo Alkemade zie je als vakantieganger in de Prijsvrij-reclames. En muzikant Marnel de Rooij uit Rucphen was vorig jaar te zien in een reclame van Lidl. Frank Lammers maakt wekelijks een podcast bij Omroep Brabant. Luister hieronder naar 'Ni Na Lammers Luisteren':

