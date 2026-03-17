Bumperklever kiest verkeerde auto in Oss: blijkt onopvallende politieauto

Een automobilist koos dinsdag in Oss de verkeerde auto om achter te bumperkleven. Het bleek een onopvallende politieauto te zijn. Dat was niet het enige wat er mis was, schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram.

"Ons onopvallend dienstvoertuig bumperkleven terwijl je geen gordel draagt, blauwe verlichting hebt en je kentekenplaten slecht leesbaar zijn", schrijven de agenten. Het is voor de politie reden genoeg om de 'sportauto' te controleren.

Zo ontdekten de agenten dat de bestuurder ook nog eens onder invloed was van cannabis. "De man is aangehouden en een bloedtest moet uitwijzen hoeveel drugs hij gebruikt heeft."