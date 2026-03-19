In deze wijk vol ouderen zorgt een app ervoor dat mensen elkaar helpen

Gewoon even een boodschap doen, naar een afspraak bij de huisarts gaan of een paar plantjes in de tuin zetten. Voor veel mensen klinkt dit als iets dat zo gepiept is, maar voor de ouderen in de Tilburgse wijk Witbrant Oost gaat dat allemaal niet meer vanzelf. Om ervoor te zorgen dat bewoners elkaar een handje kunnen helpen, zet de belangenvereniging in op een sociale app. "Ouderen durven vaak geen vraag te stellen, omdat ze liever zelfstandig zijn", zegt wijkbewoner Thieu van Vugt.

De wijk in de Reeshof is bijzonder, want maar liefst zestig procent van de bewoners heeft de pensioenleeftijd al bereikt. "Het is echt een oudere wijk", legt Thieu uit. "Mensen kwamen hier twintig jaar geleden toen ze een jaar of vijftig waren. Inmiddels ga je dan wel eens wat mankeren en kun je best wel eens wat hulp gebruiken." Dat ondervond hij zelf aan den lijve. "Bij mij in de straat woonden drie mensen van minimaal tachtig en daarvan kreeg ik dagelijks appjes of ik ze even wilde helpen. Dat werd me te veel." Dat leidde tot een werkgroep en daaruit vloeide het idee voor het gebruik van een sociale app.

Zo werkt de SocialApp De SocialApp is bedacht door Rob Geurts. Hij ontwikkelde de app voor ouderen die elkaars hulp kunnen gebruiken. In Helvoirt werd de app in 2019 al gebruikt door 42 mensen in een zorgcentrum. De app wordt nu dus ook uitgerold in een hele wijk in de Reeshof in Tilburg. De app is makkelijk te gebruiken. Via een grote, groene knop kun je een vraag stellen, waarna iedereen in de wijk met de app een melding krijgt. Alleen de vraagsteller krijgt vervolgens een berichtje als er gereageerd wordt.

Die app werd maandagavond door ruim honderd wijkbewoners geïnstalleerd met de hulp van leerlingen van het Reeshofcollege. Daarvoor werd hij al getest door een kleine groep enthousiaste wijkbewoners. "De app is niet het einddoel, maar een klein instrument om een warmere wijk krijgen", vertelt proefkonijn Henri van Loon.

De 74-jarige Tilburger geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat mensen elkaar helpen. "Je kunt ervan vinden wat je wil, maar de zorg wordt steeds minder. Mensen moeten toch meer voor elkaar gaan zorgen." Zelf helpt hij graag een handje als iemand bijvoorbeeld een lift nodig heeft. Ook denkt hij zelf om hulp te gaan vragen. "Ingewikkelde fysieke dingen kan ik sowieso niet meer en uiteindelijk zal ook boodschappen doen wat moeilijker worden." Ook de 79-jarige Antoinette Pijnenburg was een van de proefpersonen. "Het is ideaal, want mensen zijn echt bereid om te helpen en dat is tof. Ik vind het belangrijk om stukjes van Tilburg te blijven zien. Als ik met niemand kan meerijden, kom ik niet zo ver", vertelt ze.

“We willen doorgroeien naar een eigen wijkcentrum.”