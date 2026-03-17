Spits Pepi lijkt te verhuizen van PSV naar Fulham

Wat zich in januari al aftekende, gaat nu alsnog zijn beslag krijgen. PSV heeft volgens meerdere bronnen een mondeling akkoord op hoofdlijnen bereikt met Fulham over een transfer van Ricardo Pepi. Dat melden De Telegraaf, het Eindhovens Dagblad en Voetbal International.

Het gaat om een transfer voor 36 miljoen euro plus mogelijke extra's waardoor het totaalbedrag kan oplopen naar 40 miljoen euro plus een toekomstig doorverkooppercentage.

De Premier League-club is al lange tijd bezig om Pepi los te weken in Eindhoven. Eind januari kwam Fulham met een voorstel dat PSV wel kon bekoren, maar omdat de tijd te gering was om nog een vervanger te halen, werkte de Eredivisie-koploper op dat moment toch niet mee

aan een vertrek.

De verwachting was toen al dat richting de zomer wel zaken konden worden gedaan voor ongeveer dezelfde voorwaarden. Dat krijgt nu zijn beslag. Pepi wordt op korte termijn in Londen verwacht om een medische keuring te ondergaan.