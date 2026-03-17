Nieuwe Jumbo-klus 'slimme zet' van Rob Kemps: 'Dit is een gouden ticket'

Na dertien jaar zien we straks geen Frank Lammers meer als huisvader in onze woonkamers, maar Rob Kemps als blije Jumbo-klant. Hij neemt het stokje over van Lammers. Een opvallende wissel, die volgens entertainmentdeskundige Thom Goderie voor Kemps weleens een gouden zet kan zijn. “Zo kan hij laten zien dat hij nog veel meer kan.”

Jarenlang was Frank Lammers als onhandige, maar herkenbare huisvader hét gezicht van de supermarktketen. Met de humoristische reclames wist hij een breed publiek te bereiken, terwijl hij daarnaast nog druk bleef met tal van series en films waar hij in te zien was. Als verslaggever van Shownieuws en entertainmentdeskundige bij Radio10 spreekt Thom, die zelf uit Roosendaal komt, Frank Lammers regelmatig. Dat hij nu stopt, komt volgens hem niet als een verrassing.

“Ik sprak hem een half jaar geleden op de première van zijn film Augurk aan Zee. Toen zei hij al: ‘Geld is niet alles, maar tijd.’ Ik denk dat zijn agenda zo vol zit en hij zijn schaapjes nu wel zo op het droge heeft, dat hij het wat rustiger aan wil gaan doen. Hij wil waarschijnlijk meer tijd voor zichzelf en zijn gezin.” Dat Rob Kemps hem gaat vervangen, vindt Goderie ‘een waanzinnige zet’. "Hij is straks elke dag op televisie te zien, terwijl het hem maar een paar draaidagen per jaar kost", legt de journalist uit. "Voor zijn naamsbekendheid is dit enorm. Dit is echt een gouden ticket.”

"Misschien wil hij loskomen van dat feestimago en serieuzer genomen worden."