24-jarige motorrijder overleden bij ongeluk in Valkenswaard

Gisteren om 20:46 • Aangepast vandaag om 06:30

Op de Dommelseweg in Valkenswaard is dinsdagavond een 24-jarige man uit Waalre om het leven gekomen. De motorrijder reed tegen een boom en overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde rond half acht. De motorrijder die vanuit Dommelen richting Valkenswaard reed, nam waarschijnlijk de bocht te ruim, raakte de rechter stoeprand en kwam in de berm tegen een boom tot stilstand.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden massaal opgeroepen., maar de motorrijder overleed ter plekke.

De Dommelseweg is een tijd afgesloten geweest voor onderzoek en het afhandelen van het ongeval.

    Motorrijder om het leven gekomen bij ongeluk in Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
