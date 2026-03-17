Bewoners midden in de nacht appartement uit door grote brand Etten-Leur

In een appartementencomplex aan de San Francescolaan in Etten-Leur is dinsdagnacht rond twaalf uur een grote brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en bewoners zijn opgevangen door de hulpdiensten. Zij konden rond drie uur weer terug naar hun appartement. Er raakte niemand gewond.

Rond twee uur was de situatie volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio onder controle, en werd bekeken of de bewoners weer terug konden naar hun appartementen. De brandweer was toen nog wel bezig met ventileren.

De brand is vermoedelijk in een berging van het appartementencomplex begonnen. Daar hangt veel rook en is een brandhaard aangetroffen. Die situatie was rond half twee onder controle. Omdat er toen nog steeds veel rook hing in het complex, ging de brandweer verder op verkenning in het gebouw. Er kwamen toen ook extra voertuigen naar het complex ter ondersteuning.

Rook ingeademd

Er zijn geen gewonden. Wel hebben meerdere mensen, waaronder politieagenten, rook ingeademd. Zij zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio door medewerkers van de ambulance gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden gebracht.

De brandweer zette in eerste instantie volop in op het voorkomen van verdere uitbreiding van de brand. Ze kwam daarvoor met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker en meerdere tankautospuiten. Ook andere hulpdiensten kwamen naar het appartementencomplex. Er werd vooral gewaarschuwd voor rook die vrijkwam. Wanneer je hier last van had, was het advies ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten.

Terug naar appartementen

De brandweer heeft de appartementen nog gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. In de loop van de nacht konden bewoners, onder begeleiding van de brandweer, veilig terug naar hun woning.

Opgeschaald

Snel na de melding van de brand, rond middernacht, werd opgeschaald naar GRIP 1. Dat gebeurt wanneer bij de bestrijding van de brand meerdere hulpdiensten betrokken zijn en er op de plek van de brand coördinatie tussen die hulpdiensten nodig is.