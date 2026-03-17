Grote brand in appartementencomplex in Etten-Leur, gebouw ontruimd

In een appartementencomplex aan de San Francescolaan in Etten-Leur is dinsdagnacht een grote brand uitgebroken. Het gebouw wordt ontruimd, zo meldde de veiligheidsregio rond een uur. Bewoners zijn opgevangen door de hulpdiensten, er raakte niemand gewond. De brand is vermoedelijk in een berging begonnen.

In de berging van het appartementencomplex hangt veel rook en daar is een brandhaard aangetroffen, meldde de veiligheidsregio rond half twee. Die situatie was rond dat tijdstip onder controle. Omdat er toen nog steeds veel rook hing in het complex, ging de brandweer verder op verkenning in het gebouw. Er kwamen toen ook nog extra voertuigen naar het complex ter ondersteuning. Rond twee uur was de brandweer nog bezig met ventileren. Op dat moment werd bekeken of de bewoners weer terug konden naar hun appartementen.