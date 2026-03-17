Grote brand in appartementencomplex in Etten-Leur, gebouw ontruimd
In een appartementencomplex aan de San Francescolaan in Etten-Leur is dinsdagnacht een grote brand uitgebroken. Het gebouw wordt ontruimd, zo meldde de veiligheidsregio rond een uur. Bewoners zijn opgevangen door de hulpdiensten, er raakte niemand gewond. De brand is vermoedelijk in een berging begonnen.
In de berging van het appartementencomplex hangt veel rook en daar is een brandhaard aangetroffen, meldde de veiligheidsregio rond half twee. Die situatie was rond dat tijdstip onder controle. Omdat er toen nog steeds veel rook hing in het complex, ging de brandweer verder op verkenning in het gebouw. Er kwamen toen ook nog extra voertuigen naar het complex ter ondersteuning.
Rond twee uur was de brandweer nog bezig met ventileren. Op dat moment werd bekeken of de bewoners weer terug konden naar hun appartementen.
Rook ingeademd
Er zijn geen gewonden, wel hebben meerdere mensen rook ingeademd. Zij zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio door medewerkers van de ambulance gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden gebracht.
De brandweer zette in eerste instantie volop in op het voorkomen van verdere uitbreiding van de brand. Ze kwam daarvoor met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker en meerdere tankautospuiten. Ook andere hulpdiensten kwamen naar het appartementencomplex. Er werd vooral gewaarschuwd voor rook die vrijkwam. Wanneer je hier last van had, was het advies ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten.
Opgeschaald
Snel na de melding van de brand, rond middernacht, werd opgeschaald naar GRIP 1. Dat gebeurt wanneer bij de bestrijding van de brand meerdere hulpdiensten betrokken zijn en er op de plek van de brand coördinatie tussen die hulpdiensten nodig is.