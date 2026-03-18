Brand in huis in Tilburg, mannen weigeren huis te verlaten

In een huis aan het Slipjachtpad in Tilburg is dinsdagnacht brand uitgebroken. Op de eerste verdieping sloegen de vlammen naar buiten en het huis stond vol rook. Er waren op dat moment nog drie mannen in het huis aanwezig, die weigerden het huis te verlaten.

De brandweer en politie hebben de mannen toch naar buiten gebracht. Twee van hen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De andere man werd ter plekke door ambulancemedewerkers behandeld. Toen dat klaar was, rende hij weer terug het brandende huis in. Hij is door de politie aangehouden. De brandweer heeft het vuur geblust.

In hetzelfde huis werd in augustus vorig jaar zo'n 150 liter met 'witte substanties in jerrycans' gevonden.