Brand in huis Tilburg, dakloze arbeidsmigranten weigeren huis te verlaten

In een huis aan het Slipjachtpad in Tilburg heeft dinsdagnacht brand gewoed. Op de eerste verdieping sloegen de vlammen naar buiten en het huis stond vol rook. Op dat moment nog waren drie dakloze arbeidsmigranten in het huis aanwezig, die weigerden het huis te verlaten. Ze waren volgens de politie zwaar onder invloed.

De brandweer en politie hebben de drie mannen naar buiten gebracht. Twee van hen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand is waarschijnlijk ontstaan omdat de mannen zich verwarmden met een kachel, meldt de politie.

De andere man werd ter plekke door ambulancemedewerkers behandeld. Toen dat klaar was, rende hij weer terug het brandende huis in. Hij is door de politie aangehouden. De brandweer heeft het vuur geblust. Twee mannen zijn later terug naar het huis gegaan om hun spullen te halen.

In hetzelfde huis werd in augustus vorig jaar zo'n 150 liter met 'witte substanties in jerrycans' gevonden.