Woning in vestingstad Willemstad te koop: ‘Het voelt hier bijna beschermd’

Boudewijn woonde met zijn gezin in een karakteristieke woning midden in de vesting van Willemstad. Een plek die volgens hem niet te vergelijken is met een gewone stad of dorp. "Binnen de vesting voelt het alsof je in een eigen wereld leeft. Dat geeft een heel ander soort rust."

Dat gevoel was voor Boudewijn doorslaggevend toen hij hier kwam wonen. "We hadden net kinderen gekregen. Dan ga je bewuster nadenken over veiligheid en over hoe je met elkaar samenleeft. Dit is een kleinschalige omgeving waar mensen elkaar kennen. Het voelt bijna beschermd."

Die verbondenheid zit volgens hem in alledaagse momenten. "Bij de bakker of in de supermarkt kom je altijd bekenden tegen. Mensen letten een beetje op elkaars kinderen. Er wonen hier jonge gezinnen, maar ook ouderen en mensen in huurwoningen. Die mix maakt het sociaal, zonder dat het een eenzijdige buurt wordt."

Keuken als spil De woning aan de Groenstraat dateert uit 1948 en past daarmee naadloos in het historische straatbeeld van de vesting. Het huis zelf werd in 2018 grondig gemoderniseerd. "We hebben het toen echt ondersteboven getrokken", vertelt Boudewijn. "Er is uitgebouwd, alles is beter geïsoleerd en we hebben vloerverwarming aangelegd. Ook de tuin pakten we aan. We hebben die eenvoudiger gemaakt, zodat je er vooral kunt zitten en genieten."

De keuken kreeg een centrale plek in het huis. "Dat is echt de spil van het huis. Mensen zitten aan de tafel bij het raam of op de bank, maar je staat altijd met elkaar in verbinding. Bezoekers zijn vaak verrast. Aan de voorkant verwacht je niet dat het huis zoveel ruimte biedt. Binnen voelt het als één grote leefruimte."

De woning heeft een woonoppervlakte van 162 vierkante meter, verdeeld over zes slaapkamers en twee badkamers. De vraagprijs is 695.000 euro kosten koper.

Water om de hoek

Ook het water hoort bij het leven in Willemstad. "We hadden een zeilbootje in de haven. In de zomer waren de kinderen veel buiten: varen, suppen, zwemmen. Voor watersportliefhebbers is dit echt een ideale plek."

Waarom hij dan toch vertrekt? Door een verhuizing naar Zeeland. "Maar voor jonge gezinnen die uit de stad willen en hun kinderen meer ruimte en samenhorigheid gunnen, is dit echt een fantastische plek."