Zonnig en zacht lenteweer: 'Heerlijk weer om te gaan stemmen'

Wie woensdag naar de stembus gaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, hoeft zich geen zorgen te maken over het weer. Het wordt volgens Rico Schröder van Weerplaza een ‘heerlijke lentedag’.

"Het blijft vandaag de hele dag droog en zonnig", zegt de weerman. "Er is geen wolkje aan de lucht."

Woensdagmiddag loopt de temperatuur op tot zo’n 16 graden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten, wat het extra aangenaam maakt. In de avond koelt het af tot onder de 10 graden.

Hoewel het de hele dag zonnig wordt, hoeven we ons nog niet in te smeren voor de zon. "Zonkracht twee is nog niet krachtig genoeg", legt hij uit. "Pas vanaf zonkracht drie wordt de zon krachtiger en maken we vitamine D aan.”

Volgens Schröder wordt het vwoensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen overal in Brabant prachtig weer. "Dus het is heerlijk weer om te gaan stemmen."