Automobilist zwaar onder invloed in Den Bosch met peuter los in stoel

Een bestuurder van een auto is opgepakt in Den Bosch omdat hij zwaar onder invloed rondreed terwijl hij een rijontzetting en geen geldig rijbewijs had. Tot grote schrik van de politie zat zijn peuter bovendien onbeveiligd op de passagiersstoel. "Wij wisten ook niet wat we meemaakten", zegt een agent.

De bestuurder werd vorige week vrijdag door de politie gesommeerd te stoppen op de Helftheuvelweg in Den Bosch. Agenten deden dat omdat de wagen geregistreerd stond op naam van iemand die niet mocht rijden.

Man toont paspoort van zijn broer

Toen de automobilist zijn identiteit liet zien, toonde hij het paspoort van zijn broer. Daar trapten de agenten niet in. Ondertussen kon de bestuurder volgens de politie niet normaal stilzitten.

“We zien wel vaker bewegingsdrang door drugsgebruik, maar dit sloeg werkelijk alles”, meldt een agent.

Zoontje tot grote schrik op stoel

Bovendien zat het zoontje van de man, een peuter, naast hem op de stoel ‘zonder kinderzitje of beveiliging’. Het kind is later veilig overgedragen aan de moeder. De man is opgepakt. “Het OM en het CBR nemen het stokje nu van ons over”, aldus de politie.

Volgens een speekseltest had de man zowel stimulerende als kalmerende middelen gebruikt. Er loopt nog een bloedonderzoek waaruit moet blijken wat de man precies had gebruikt.