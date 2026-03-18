Gewonden bij botsing in Rijen, auto rijdt honderden meters door zonder wiel

Twee auto’s zijn woensdagochtend op elkaar gebost op de Hannie Schaftlaan in Rijen. Twee inzittenden raakten daarbij gewond. Zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door de klap brak bij een van de auto's het wiel af. De auto reed of rolde honderden meters door zonder wiel. De schade aan beide voertuigen is groot.

De weg was lange tijd dicht door de botsing. Een bergingsbedrijf heeft de auto's getakeld. Een veegwagen van de gemeente heeft de weg schoongeveegd. Het is nog onduidelijk of de inzittenden ook beide bestuurders van de auto's zijn.

Foto: Persbureau Heitink.