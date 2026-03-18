Tweede kans voor PSV op titel, maar waar kun je de wedstrijd kijken?

PSV krijgt komende zondag 22 maart uit bij Telstar kans nummer 2 om kampioen te worden. Daarbij het is wel afhankelijk van de wedstrijd eerder die dag tussen Feyenoord en Ajax. Maar waar kun je de wedstrijden kijken in Eindhoven?

Omdat PSV op zondag 22 maart niet op eigen kracht kampioen kan worden, heeft de gemeente Eindhoven besloten om geen public viewing te doen. Er komen dus geen grote schermen in de stad waarop supporters massaal samen kunnen kijken. De PSV-fans kunnen wel terecht in veel kroegen op bijvoorbeeld Stratumseind. Als het tot een feest komt, dan blijven de kroegen niet langer open.

Als Feyenoord verliest van Ajax (aftrap 14.30 uur) en PSV daarna wint bij Telstar, dan zal er alvast een kampioensfeest losbarsten in Eindhoven. Bij ieder ander resultaat is het wachten op zaterdag 4 april als FC Utrecht naar het Philips Stadion komt.

Evenementenlocaties

Als de derde landstitel op rij voor PSV in de komende twee duels een feit is, dan is de huldiging op maandag 6 april. Er zijn dan twee grote evenementenlocaties in de Eindhovense binnenstad:

Stadhuisplein

De Markt

Vanwege de drukte zijn er ook drie overlooplocaties:

Stationsplein

Catharinaplein

Oude Stadsgracht

Op alle locaties is er een tassenverbod. Dit omdat de gemeente Eindhoven bang is dat er vuurwerk mee naar binnen wordt gesmokkeld.