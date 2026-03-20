Spaarpot van bedenker Playmobil duikt op bij kringloop en rammelt nog

Tussen de vele spullen die bij kringloopwinkel Parels & Prul worden ingeleverd, valt af en toe iets bijzonders op. Dat gebeurde ook met een oude, kleurrijke spaarpot van metaal. “Het is een object dat meteen nostalgie oproept”, zegt Stijn Rompa van de kringloopwinkel in Dongen.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De spaarpot draagt het opschrift ‘Geobra DBGM’. Volgens Stijn dateert het object waarschijnlijk uit de jaren veertig of vijftig van de vorige eeuw. Het bedrijf Geobra werd later bekend als de maker van Playmobil. “Dat vond ik wel grappig. Het lijkt een simpel kinderspaarpotje, maar het komt dus van de mensen achter een merk dat later wereldwijd groot is geworden.” Kinderen leren sparen

Spaarpotten zoals deze waren vroeger bedoeld om kinderen te leren omgaan met geld. “Dat is natuurlijk het doel van een spaarpot. Kinderen konden hun muntjes erin stoppen en zo sparen voor later.”

De spaarpot is gemaakt van blik en heeft een opvallend kleurrijk ontwerp. Dat trok meteen de aandacht toen de spaarpot bij de kringloop binnenkwam. “Er worden hier veel oude spullen gebracht. Maar dit sprong er wel uit omdat het er vrolijk uitziet en een nostalgisch gevoel oproept.” Van verzamelaars tot nostalgie

Stijn verwacht dat verschillende soorten kopers interesse kunnen hebben. “Het kan iemand zijn die dit soort spaarpotten verzamelt, maar ook iemand die er vroeger thuis een had staan en daar goede herinneringen aan heeft. Het is niet zo dat dit achter slot en grendel in een vitrinekast moet staan. Het is gewoon een leuk oud voorwerp voor in huis.”

Volgens Stijn gebeurt het vaker dat bijzondere objecten onverwacht bij de kringloop terechtkomen. Hoe deze spaarpot precies in de winkel is beland, is niet bekend. “Soms zit zo’n object simpelweg in een doos met andere spullen. Dan ontdek je het pas als je alles gaat uitzoeken.” Mysterie binnenin

De spaarpot heeft nog een klein mysterie. Het sleuteltje om hem open te maken ontbreekt namelijk. “En er zit wel iets in. Als je hem schudt, hoor je dat er iets rammelt. Maar we weten niet wat. Ik maak het liever niet open zonder sleutel. Het is oud blik en je wilt het niet beschadigen. Misschien zit er een muntje in, misschien iets anders.”

Kringloopparel In de rubriek Kringloopparel delen we iedere vrijdag een bijzonder object uit een kringloopwinkel.

Voor nu staat de spaarpot gewoon in de winkel. Stijn verwacht niet dat het item lang blijft staan. “Waarschijnlijk zetten we hem in de verkoop voor zo’n 12 tot 15 euro. Misschien neemt een koper niet alleen een nostalgisch object mee naar huis, maar ontdekt hij ook meteen wat er al die tijd in verborgen zat.”