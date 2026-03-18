Man aangereden op binnenplaats van politiebureau in Sprang-Capelle

Vandaag om 12:48 • Aangepast vandaag om 13:05
Man aangereden op politiebureau in Sprang-Capelle (foto: Persbureau Heitink).
Een man is woensdagochtend aangereden door een busje op de binnenplaats van het politiebureau in Sprang-Capelle. De man raakte gewond bij de botsing bij het bureau aan de Tilburgseweg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van het busje reed achteruit en zag de man over het hoofd. Agenten hebben zich direct over het slachtoffer ontfermd en eerste hulp verleend. 

De man was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje is hevig geschrokken. 

