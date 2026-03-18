Geen water door beschadigde leiding in Steenbergen en omgeving

In Steenbergen en omgeving komt er op veel plekken geen water uit de kraan woensdagmiddag. Dat komt door een beschadigde transportleiding. Naar verwachting komt de normale watervoorziening rond drie of vier uur ‘s middags weer op gang.

De storing begon om kwart voor twaalf. Een belangrijke transportleiding raakte beschadigd tijdens werkzaamheden. De druk viel daarom weg. Vooral inwoners van Steenbergen, Sint-Annaland en Tholen hebben last van de storing. Daar komt sinds kwart voor twaalf geen of weinig water uit de kraan.

Sinds twee uur is de situatie door een omleiding van het water verholpen. Wel duurt het nog even voordat er weer water uit de kraan loopt in de regio. Naar verwachting komt de watervoorziening halverwege de middag weer normaal op gang.