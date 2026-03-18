Lek bij werkzaamheden: inwoners Steenbergen en omgeving zitten zonder water

In Steenbergen en omgeving kwam er op veel plekken geen water uit de kraan woensdagmiddag. Dat kwam door een beschadigde transportleiding. Het probleem is rond twee uur 's middags opgelost, meldt een woordvoerder van Brabants Water. Het water zal halverwege de middag weer normaal op gang komen.

De storing begon om kwart voor twaalf. Een belangrijke transportleiding raakte beschadigd tijdens werkzaamheden. De druk viel daarom weg. Vooral inwoners van Steenbergen, Sint-Annaland en Tholen hebben last van de storing. Daar komt sinds kwart voor twaalf geen of weinig water uit de kraan.

Sinds twee uur is de situatie door een omleiding van het water verholpen. Wel duurt het nog even voordat er weer water uit de kraan loopt in de regio.