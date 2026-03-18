Botsing tussen twee trucks op A16 bij Breda: rechterrijstrook afgesloten
Vandaag om 14:22 • Aangepast vandaag om 16:32
Op de A16 zijn woensdagmiddag twee vrachtwagens op elkaar gebotst tussen Hazeldonk en knooppunt Galder. Een deel van de snelweg richting Breda is daarom dicht.
Sinds twee uur is de rechterrijstrook gesloten. Het is onduidelijk wanneer de weg weer helemaal opengaat.
Ook is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Er ligt veel rommel op de weg.
