Boerin Steffi ziet zichzelf op stembiljet: 'Eigenlijk wel bizar'

Boerin Steffi uit Boekel, bekend van Boer zoekt Vrouw, gaat woensdag stemmen. Extra bijzonder is dat ze sinds deze verkiezingen ook op de lijst staat. En wel op plek 4 van de lokale VVD. "Eigenlijk wel bizar. Voor het eerst dat ik mezelf zo zie staan", zegt ze met een lach bij een verkiezingslijst.

"Het is tijd om iets te doen en de schouders eronder te zetten. Mede voor de toekomst van mijn kinderen. En ik vind overal wat van. Dus ik vond het tijd om niet alleen vanaf de zijlijn te zeggen dat het anders moet, maar dan jezelf er ook mee moet bemoeien."

De keuze voor de partij was snel gemaakt. "Je hebt in de gemeente Boekel maar vier partijen. De VVD is de meest rechtse. En voor de ondernemers. Ik vind dat ze een realistisch en eerlijk beleid hebben. Dus dat past wel bij mij."

En of ze in de raad gaat komen is nog maar de vraag. "Nou dat is zeer onwaarschijnlijk. We hebben nu twee zetels en daar zijn we al heel blij mee als we die kunnen behouden. En ik zit bij commissies en ben burgerlid. Dus ik doe zeker goed mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we weer gaan vlammen."