Twee auto's en bestelbus botsen op elkaar in Dongen: vrouw gewond

Vandaag om 15:04 • Aangepast vandaag om 15:19
Foto: Persbureau Heitink.
Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen meerdere wagens op de Heistraat in Dongen. Twee auto's en een bestelbus botsten rond kwart over twee op elkaar. 

De vrouw werd ter plaatse in een ambulance behandeld. Het is niet duidelijk in welk voertuig ze zat. Er vielen geen andere gewonden.

Door het ongeluk werd een rijstrook van de weg tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor een lange file in beide richtingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

