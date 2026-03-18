'Iedereen moet kunnen stemmen', dus helpt Linda op dit speciale stembureau

Om stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker te maken, zijn er in onze provincie woensdag ruim zestig inclusieve stembureaus ingericht. Mensen met een verstandelijke beperking, zoals Linda Polen (22) uit Breda, helpen er een handje mee. Met heel veel plezier, want iedereen moet kunnen stemmen, zo vindt Linda.

Breed lachend zit Linda woensdagmiddag in een Minnie Mouse-trui aan tafel op een stembureau in Terheijden. Zodra er een stem is uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen en het stembiljet in een grote kliko naast haar verdwijnt, zet ze nauwkeurig een streepje op een formulier. “Er zijn al 219 mensen komen stemmen”, krijgt ze ingefluisterd van een stembureaumedewerker, met wie ze een duo vormt.

‘Ook míjn stem telt’

Linda is cliënt bij SOVAK in Terheijden, dat ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. “Ik heb het verstand van een kind van zes”, legt ze uit. Daardoor heeft ze moeite met lezen, schrijven en rekenen.

Dat leidt tot uitdagingen tijdens het stemmen. Linda vindt de stembiljetten onduidelijk en de letters te klein. En hulp krijgen ín het stemhokje, dat mag niet zomaar. Vervelend, vindt ze: “Want ook míjn stem telt.”