'Iedereen moet kunnen stemmen', dus helpt Linda op dit speciale stembureau
Om stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker te maken, zijn er in onze provincie woensdag ruim zestig inclusieve stembureaus ingericht. Mensen met een verstandelijke beperking, zoals Linda Polen (22) uit Breda, helpen er een handje mee. Met heel veel plezier, want iedereen moet kunnen stemmen, zo vindt Linda.
Breed lachend zit Linda woensdagmiddag in een Minnie Mouse-trui aan tafel op een stembureau in Terheijden. Zodra er een stem is uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen en het stembiljet in een grote kliko naast haar verdwijnt, zet ze nauwkeurig een streepje op een formulier. “Er zijn al 219 mensen komen stemmen”, krijgt ze ingefluisterd van een stembureaumedewerker, met wie ze een duo vormt.
‘Ook míjn stem telt’
Linda is cliënt bij SOVAK in Terheijden, dat ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. “Ik heb het verstand van een kind van zes”, legt ze uit. Daardoor heeft ze moeite met lezen, schrijven en rekenen.
Dat leidt tot uitdagingen tijdens het stemmen. Linda vindt de stembiljetten onduidelijk en de letters te klein. En hulp krijgen ín het stemhokje, dat mag niet zomaar. Vervelend, vindt ze: “Want ook míjn stem telt.”
Inclusieve stembureaus
Om ervoor te zorgen dat mensen zoals Linda toch hun stem kunnen uitbrengen, heeft Stichting Prokkel inclusieve stembureaus gerealiseerd. In totaal zijn er deze gemeenteraadsverkiezingen 508 inclusieve stembureaus in Nederland, waarvan ruim zestig in Brabant.
Mensen mét en zonder verstandelijke beperking, werken op deze stembureaus als duo samen. In Terheijden zijn drie duo’s actief. Naast Linda helpen ook SOVAK-cliënten Naomi Saluna (37) en Hans Hennevanger (56) de stembureaumedewerkers een handje mee. “Het is belangrijk om een steentje bij te dragen aan de maatschappij”, vindt Naomi, die een autismespectrumstoornis heeft. “Zo laat je zien dat mensen met een beperking ook mee kunnen doen.”
Oplossingen
Aan de muur op het stembureau in Terheijden, hangt een uitvergrote versie van het stembiljet. Daarmee kunnen mensen die moeite hebben met stemmen, bepalen welk vakje ze uiteindelijk rood willen kleuren in het stemhokje. Ook kunnen ze buiten het stemhokje om extra uitleg vragen. Er is zelfs de mogelijkheid om een tolk op afstand te bellen.
Linda is blij met de oplossingen die worden aangeboden, zodat stemmen ook voor haar een stuk toegankelijker wordt. “Iedereen moet kunnen stemmen”, zegt ze stellig. “Mét of zonder beperking."
