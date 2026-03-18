Grasmaaier maakt onverwachte duik in Waalwijk: achteruit het water in

Vandaag om 17:54 • Aangepast vandaag om 18:18

Een rustige maai-sessie aan de Biesboschweg in Waalwijk veranderde woensdagmiddag plotseling in een natte bedoeling: een elektrische grasmaaier belandde in de sloot. Tijdens het keren ging het mis bij de bestuurder en maakte de maaier een ongeplande duik achteruit het water in. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", verzuchtte de bestuurder die aan de actie een nat pak overhield. 

Kim Panhuijzen

De bestuurder, een doorgewinterde maaier, kon met behulp van omstanders veilig aan de kant komen. De grasmaaier zelf kwam er minder fortuinlijk vanaf. Deze moest met een grote kraan uit het water worden getild. Rond vijf uur was de machine op een aanhanger gezet en afgevoerd.

De brandweer en een ambulance waren aanwezig voor controle, maar behandeling bleek niet nodig.

  • Grasmaaier te water in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Grasmaaier te water in Waalwijk, hulpdiensten aanwezig (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

