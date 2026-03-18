Boerin Steffi op stembiljet en bizarre brand: dit gebeurde vandaag

Verkiezingsdag in Brabant, brand in Tilburg zorgt voor commotie en boerin Steffi van Boer zoekt Vrouw staat voor het eerst zelf op de kieslijst. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

Het is verkiezingsdag in Brabant. Inwoners kunnen tot negen uur vanavond hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijzonder is dat blinden en slechtzienden in Grave gebruik kunnen maken van een speciaal stembureau met braillelijsten en een soundbox. Ook zijn er ruim zestig inclusieve stembureaus ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking. In Moerdijk stemmen inwoners tussen hoop en vrees over de mogelijke opheffing van hun dorp. De opkomst lag daar rond zes uur op 37 procent. Lees hier meer over de verkiezingen.

In Tilburg zorgde dinsdagnacht een brand in een woning aan de Slipjachtstraat voor behoorlijk wat commotie. De bovenverdieping brandde compleet uit nadat een kachel waar drie Poolse arbeidsmigranten zich aan verwarmden vlam vatte. Buren klagen al jaren over overlast van wisselende bewoners. Een van de aanwezigen wilde na evacuatie het brandende huis weer inrennen en werd door vier agenten tegen de grond gewerkt en aangehouden. Check het hier.

Boerin Steffi uit Boekel, bekend van Boer zoekt Vrouw, bracht vandaag haar stem uit. Voor het eerst staat ze zelf op de kieslijst, op plek 4 van de VVD. 'Het is tijd om de schouders eronder te zetten, mede voor de toekomst van mijn kinderen', zegt ze. Of ze daadwerkelijk in de raad komt is nog de vraag. De VVD heeft nu twee zetels. Lees hier haar verhaal.

PSV krijgt zondag 22 maart een nieuwe kans om kampioen te worden, uit bij Telstar. Wel is het afhankelijk van de uitslag tussen Feyenoord en Ajax, eerder die dag. De gemeente Eindhoven organiseert geen public viewing, maar supporters kunnen wel terecht in kroegen op onder andere het Stratumseind. Bij een kampioensfeest is de huldiging gepland op maandag 6 april, met als hoofdlocaties het Stadhuisplein en De Markt. Hier lees je het hele verhaal.

Een schokkende zaak speelde zich ruim een jaar geleden af in Valkenswaard. Een dronken man bevredigt zich urenlang in de voortuin van de buren en dreigt zijn achtjarige buurjongen te willen verkrachten. Alles vastgelegd door deurbelcamera's. Bij aanhouding werd ook kinderporno aangetroffen. Justitie eist een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Lees het verhaal hier.