Hier worden vanaf binnenkort burgers opgeleid om te helpen in noodsituaties

Wie helpt de brandweer en het Rode Kruis in een noodsituatie? Daar zijn door heel Nederland tienduizenden mensen voor nodig, maar die zogenoemde burgerreservisten zijn er nog maar nauwelijks. De komende maanden worden naar verwachting enkele honderden burgerreservisten getraind in Vught.

Het gaat niet om reservisten die opgeroepen kunnen worden voor het leger, maar om burgers die bijvoorbeeld de brandweer en het Rode Kruis kunnen bijstaan bij een ramp. "Burgerreservisten leren niet alleen procedures of theorie, maar ze ontwikkelen ook het vermogen om kalm te blijven, samen te werken, prioriteiten te stellen en verantwoord te handelen wanneer de druk toeneemt", zegt Ralf van Vegten, directeur van De BurgerReserve. Metrostation, winkelcentrum en ziekenhuis

De training in Vught worden gehouden in het Nationaal Trainingscentrum in Vught. Daar zijn onder meer een metrostation, een winkelcentrum en een ziekenhuis nagebouwd. "Voor ons is het essentieel dat deelnemers trainen in een omgeving die realisme, veiligheid en professionaliteit combineert", zegt Van Vegten.

De BurgerReserve wil honderden mensen gaan opleiden in Vught. "In crisissituaties gaat het niet alleen om weten wat je moet doen, maar vooral om het daadwerkelijk kunnen toepassen van vaardigheden onder druk, in teamverband en in situaties waarin informatie onvolledig of verwarrend kan zijn." Praktijkexpeditie van 30 uur

Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een online training en een '30-uurs praktijkexpeditie'. Teams van vijftien deelnemers worden tegelijk getraind. Deelnemers hoeven 'in de basis' niet zelf te betalen voor de opleiding tot burgerreservist. De BurgerReserve moedigt werkgevers aan om te betalen voor de trainingen. "Voor elke vier opgeleide medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen wij één inwoner opleiden vanuit ons studiefonds. Heb je geen werkgever die de training kan bekostigen? Dan betalen wij jouw opleiding vanuit dit fonds", laat de BurgerReserve weten.

In Vught kan worden geoefend in een nagebouwd metrostation (foto: Koen van Etten).