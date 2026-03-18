Jongen van 14 in Breda gestoken met mes door 1 of 2 jongens

Een 14-jarige jongen is woensdagavond rond negen uur neergestoken op de Twaalfbunder in Breda. Hij raakte gewond, maar het zou meevallen. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar die hoefde niet te landen. Er zou sprake zijn van twee daders.

De mogelijke dader(s) zijn één of twee jongens, gekleed in het zwart en rijdend op een fatbike. Ze zijn na de steekpartij gevlucht.