Advertentie
Jongen van 14 in Breda gestoken met mes door 1 of 2 jongens
Vandaag om 21:28 • Aangepast vandaag om 22:05
Een 14-jarige jongen is woensdagavond rond negen uur neergestoken op de Twaalfbunder in Breda. Hij raakte gewond, maar het zou meevallen. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar die hoefde niet te landen. Er zou sprake zijn van twee daders.
De mogelijke dader(s) zijn één of twee jongens, gekleed in het zwart en rijdend op een fatbike. Ze zijn na de steekpartij gevlucht.
De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de jongen te helpen. De politie laat weten dat de verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen, toch wordt hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.
Over de aanleiding voor de steekpartij zijn geen mededelingen gedaan. De politie is meteen een onderzoek gestart.
Advertentie
Advertentie