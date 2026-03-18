Navigatie overslaan

Jongen van 14 in Breda gestoken met mes door 1 of 2 jongens

Vandaag om 21:28 • Aangepast vandaag om 22:05
Steekpartij Twaalfbunder Breda (foto: Persbureau Heitink / Tom van der Put).
Een 14-jarige jongen is woensdagavond rond negen uur neergestoken op de Twaalfbunder in Breda. Hij raakte gewond, maar het zou meevallen.  Een traumahelikopter werd opgeroepen maar die hoefde niet te landen. Er zou sprake zijn van twee daders. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mogelijke dader(s) zijn één of twee jongens, gekleed in het zwart en rijdend op een fatbike. Ze zijn na de steekpartij gevlucht. 

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de jongen te helpen. De politie laat weten dat de verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen, toch wordt hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. 

Over de aanleiding voor de steekpartij zijn geen mededelingen gedaan. De politie is meteen een onderzoek gestart.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.