Scooterrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Waalre

Een scooterrijder is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op het kruispunt van de Eindhovenseweg met de Burgemeester Mollaan in Waalre.

De auto reed vanaf de Voorbeeklaan het kruispunt over richting de Burgemeester Mollaan toen de snorscooter vanuit de richting Eindhoven naar Valkenswaard bij het verkeerslicht het kruispunt overstak.

De scooterrijder is met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vooraf werd het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen, maar de ambulance reed direct door zonder het team af te wachten.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Tijdens de afhandeling was de Burgemeester Mollaan richting Waalre afgesloten en moesten beide voertuigen worden opgetakeld.