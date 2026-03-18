D66 wint de verkiezingen in Den Bosch, GL-PvdA volgt als tweede

Vandaag om 00:28 • Aangepast vandaag om 02:11
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 is bekend
D66 haalt met 17,9% van de stemmen 8 zetels binnen, één meer dan bij de vorige verkiezingen. GL-PvdA volgt met 16,9% van de stemmen en komt eveneens uit op 8 zetels, twee meer dan de vorige keer.

De VVD eindigt als derde met 5.888 stemmen en 4 zetels, een verlies van 1 zetel.

De opkomst was 51,8%, wat betekent dat 67.542 van de 130.435 kiesgerechtigden hun stem uitbrachten. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 48,3% met 61.215 stemmen. Van de stemmen waren er 66.913 geldig, 520 ongeldig en 109 blanco.

