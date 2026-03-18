VVD wint de gemeenteraadsverkiezingen in Breda

Vandaag om 00:45 • Aangepast vandaag om 02:06
Met 21% van de stemmen wint de VVD de verkiezingen in Breda. De partij komt uit op negen zetels, één minder dan bij de vorige verkiezingen.

GROENLINKS / PvdA eindigde als tweede met 13.995 stemmen en 8 zetels, ook een verlies van 1 zetel. D66 staat op de derde plaats met 11.235 stemmen en 6 zetels, eveneens een daling van 1 zetel.

De opkomst bij deze verkiezingen was 50,5 procent, een stijging ten opzichte van 47,5 procent bij de vorige verkiezingen. In totaal zijn er 39 zetels te verdelen. Van de 77.227 stemmen waren er 76.982 geldig, 141 ongeldig en 104 blanco.

