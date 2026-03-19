Lijst Smolders Tilburg wint gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg

GroenLinks-PvdA eindigt als tweede met 13.738 stemmen en komt uit op 8 zetels, een verlies van vijf ten opzichte van de vorige verkiezingen. De VVD volgt op de derde plaats met 11.492 stemmen en behaalt 7 zetels, twee meer dan bij de vorige verkiezingen.

In Tilburg gaat GroenLinks-PvdA daarmee van 13 naar 8 zetels, evenveel als Lijst Smolders Tilburg. Lijsttrekkers Evelien Kostermans en Yusuf Celik: "We moeten dit kritisch evalueren, maar Hans Smolders heeft gewonnen en we moeten hem feliciteren", zegt Kostermans. De avond begon zo anders, in de peilingen leek er slechts een verlies van twee zetels te zijn, waardoor het leek alsof de kiezer voor een voortzetting van het beleid van de afgelopen vier jaar heeft gestemd. Maar de uitslag pakte woensdagnacht heel anders uit. "Peilingen kunnen soms palingen zijn", becommentarieert Celik met een zure glimlach. "Jammer dat de avond zo verlopen is."

Hoe het nou verder moet in Tilburg blijft nog even ongewis. Mogelijk komt er voor het eerst een rechtse coalitie. Of kan er toch nog wat inzitten voor de traditionele partijen? "We moeten gaan analyseren wat er mogelijk is", zegt Celik. "Wij willen een groen en sociaal Tilburg en daar zetten we op in."

De opkomst in Tilburg was 45,6 procent met 84.868 stemmen, een stijging ten opzichte van 40,1 procent en 73.170 stemmen bij de vorige verkiezingen. Er waren 84.497 geldige stemmen, 164 ongeldige stemmen en 207 blanco stemmen. In totaal zijn er 45 zetels te verdelen.