Nierstenen nekken Gian van Veen, geen Premier League-duel tegen Van Gerwen

Gian van Veen neemt het donderdagavond in de Premier League Darts niet op tegen Michael van Gerwen. De 23-jarige darter uit Andel heeft zich noodgedwongen moeten afmelden omdat hij last heeft van nierstenen.

Op het sociale netwerk X laat Van Veen weten dat hij in het ziekenhuis ligt. Hij hoopt donderdag of vrijdag weer naar huis te kunnen. "De pijn begon op zondagmorgen en werd een stuk heviger nadat ik thuiskwam van het Eurotour-toernooi in het Duitse Göttingen."

Van Veen wilde er graag spelen in Dublin. "Het doet echt pijn om dit evenement te moeten missen, want jullie zijn een fantastisch publiek. Ik hoop dat we snel een nieuwe kans krijgen, want dan ben ik er zeker bij."

Niet tegen Van Gerwen

In de zevende ronde van de Premier League zou de nummer drie van de wereld tegen Van Gerwen darten. Die stoot op zijn beurt nu door naar de halve finale. Daar zal hij het opnemen tegen Luke Littler of Stephen Bunting.

Eerder moest Vlijmenaar Michael van Gerwen zich ook afmelden voor de Premier League vanwege ziekte.