'Zeldzame speler' en clubicoon stopt met profvoetbal: 'Moeilijke keuze'

Danny Verbeek stopt na dit seizoen met voetballen. De 35-jarige middenvelder van FC Den Bosch voelde dat dit het moment was om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. "Dat moment dat je hoofd en lichaam zeggen: Danny, het is mooi zo."

Verbeek sloot in 1999 aan in de jeugdopleiding van FC Den Bosch dat hem overnam van amateurclub BVV. Tien jaar later debuteerde hij in het eerste elftal. Via Den Bosch maakte hij in 2012 de stap naar Standard Luik. Verbeek speelde daarna in Nederland voor NAC Breda, FC Utrecht, wederom FC Den Bosch, De Graafschap en sinds 2022 opnieuw voor FC Den Bosch. Daar gaat hij nu zijn laatste maanden als profvoetballer in.

“Een punt zetten achter mijn carrière was een moeilijke keuze. Ik heb dagelijks nog heel veel plezier in het spelletje”, zegt de middenvelder die tot nu 267 wedstrijden voor FC Den Bosch speelde. “Ik kan terugkijken op een mooie carrière, waarin ik voor mooie clubs heb mogen spelen. FC Den Bosch blijft altijd mijn club en ik blijf er altijd een van jullie.”

Technisch manager Jesper Gudde noemt Verbeek een zeldzame speler in de voetballerij. “Met zijn rol binnen en buiten het veld en de band met de mensen in en rondom de club is hij uitgegroeid tot een clubicoon van FC Den Bosch. Hij heeft ontzettend veel betekend voor de club in goede en slechte tijden en we zijn hem daar heel dankbaar voor." Gudde hoopt dat Verbeek nog een belangrijke rol kan spelen in de jacht op de play-offs. "We hopen het seizoen samen nog een prachtig slot te geven met de doelstellingen die we nog gezamenlijk hebben.”